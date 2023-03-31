Meizu 20 нарешті вийшов: ціна та характеристики найцікавішого Android флагмана

Meizu повернулася на ринок смартфонів із трьома новими флагманами — Meizu 20, Meizu 20 Pro та Meizu 20 Infinity. Виробник, який тепер належить китайському автогіганту Geely, явно надихався дизайнами Apple (від останніх iPhone девайси перейняли плоский корпус) та Samsung Galaxy (оформлення камер повторює лінійку S23). Але разом з тим компанія продаватиме свої флагмани набагато дешевше за конкурентів.

Технічні характеристики Meizu 20

Найкомпактніша модель – базовий Meizu 20, отримав 6.55-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц і яскравістю 800 нит. У старших братів крутіші панелі: 20 Pro має 6.81-дюймовий OLED-дисплей LTPO з роздільною здатністю 1368 x 3192px, адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц, і максимальною яскравістю до 1250 ніт.

Версія Meizu 20 Infinity може похвалитися 6.79-дюймовим екраном з тією ж роздільною здатністю та частотою оновлення, що і стандартна модель Pro, але з більш тонкими рамками, всього 1.48 мм з усіх чотирьох сторін. А пікова яскравість у режимі відображення HDR-контенту тут становить 1850 ниток.

Всі три телефони постачаються з чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2, оперативною пам’яттю LPDDR5X (до 16 ГБ) та сховищем UFS 4.0 (до 1 ТБ). Вони працюють під управлінням Android 13 з фірмовим інтерфейсом Flyme 10, який приносить новий візуальний стиль, який отримав назву Alive Design.

Meizu 20 Pro отримав три 50-мегапіксельні камери на задній панелі — зі стандартним, надшироким та телеоб’єктивом. Meizu 20 Infinity має той же 50-мегапіксельний головний датчик, але роздільна здатність ультраширика і телевізора знизили до 12 МП. Базовий Meizu 20 найскромніший по частині камери, він пропонує 50-мегапіксельний сенсор Samsung GN5, 16-мегапіксельний надширокий модуль та 5-мегапіксельну макро камеру. Що приємно, оптична стабілізація (OIS) є у всіх трьох смартфонах.

За автономність Meizu 20 відповідає акумулятор ємністю 4700 мАч з провідною зарядкою потужністю 67 Вт. У Meizu 20 Pro стоїть батарея на 5 000 мАг, яка підтримує не лише дротову (80 Вт), а й бездротову зарядку (50 Вт). Найбільший топовий Meizu 20 Infinity має АКБ на 4800 мАг із зарядкою 65 і 50 Вт відповідно.

Кожен із смартфонів оснащений стереодинаміками та вологозахистом IP53. При цьому корпус базової та Pro-версій виконаний з комбінації алюмінію та скла Gorilla Glass Victus, а модель Infinity зроблена з полегшеної нержавіючої сталі та спеціального скла під назвою Meizu Titan із вкрапленням керамічних частинок. Прямо як преміальний iPhone 14 Pro.

Ціна та дата виходу Meizu 20

Продажі нових флагманів Meizu стартують у Китаї 3 квітня. Про плани вивести смартфони на глобальний ринок компанія поки що не оголосила.

Ціна Meizu 20

12/128 ГБ – 2999 юанів (436 доларів)

12/256 ГБ – 3399 юанів (495 доларів)

12/512 ГБ – 3799 юанів (550 доларів)

Ціна Meizu 20 Pro

12/128 ГБ – 3999 юанів (580 доларів)

12/256 ГБ – 3999 юанів (640 доларів)

12/512 ГБ – 4799 юанів (700 доларів)

Ціна Meizu 20 Infinity

12/256 ГБ – 6 299 юанів (915 доларів)

12/512 ГБ – 7 299 юанів (1 065 доларів)

16 ГБ +1 ТБ – 8 499 юанів (1 235 доларів)