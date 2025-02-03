Корпус Samsung Galaxy S25 Ultra здивував експертів
JerryRigEverything протестував суперфлагман Samsung Galaxy S25 Ultra на міцність і був здивований. Зак Нельсон, який спеціалізується на тестах на міцність, перевірив актуальний флагман Samsung на міцність.
Найнесподіваніше – кільця навколо модулів тильної камери у смартфона накладні і досить легко знімаються. Зняти їх можна за допомогою ножа, доклавши невеликих зусиль. Чи злетять вони при звичайному використанні? Навряд чи. Але без чохла носити пристрій у кишені з ключами не рекомендується.
Що стосується стандартних тестів, то тут нічого незвичайного. Екран дряпається матеріалом з твердістю 6 за шкалою Мооса. Такі ж результати у більшості сучасних преміальних смартфонів.
Рамка пристрою міцна. Зігнути руками флагман навряд чи вийде. Загалом і загалом, якби не кільця.
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