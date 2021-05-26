Розкрито способи прискорити роботу ноутбука

За словами експертів, якщо гаджет почав гальмувати, перш за все необхідно перевірити список автозавантаження і прибрати всі програми, в яких немає постійної необхідності. Фахівці радять провести ревізію всіх додатків на комп’ютері і видалити непотрібні.





Експерти також рекомендують очистити жорсткий диск ноутбука від непотрібних файлів, які займають місце і гальмують роботу.

«Якщо видалення відбувається автоматичними засобами, варто уважно стежити за видаляється, щоб не втратити важливу інформацію».

Крім того слід перевірити настройки енергозбереження.

«У разі необхідності можна виставити режим максимальної продуктивності, який за замовчуванням часто відключений, щоб продовжити термін його служби, а швидкість при цьому страждає»

Також фахівці рекомендують відключити додаткові ефекти інтерфейсу, включаючи ефекти прозорості, які споживають ресурси ноутбука.