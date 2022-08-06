Стало відомо коли можна буже придбати відеокарти GeForce RTX 4070, RTX 4080 та RTX 4090

NVIDIA випустить потужну GeForce RTX 4090 для 4K-геймінгу в жовтні. Але вона навряд чи виявиться єдиною. Також у продаж надійдуть GeForce RTX 4070 та GeForce RTX 4080. Інформація про характеристики відеокарт, ціни, а також про терміни публікації перших оглядів вже розсилається партнерам NVIDIA. Про це повідомляє авторитетний мережевий аналітик та ютубер під псевдонімом Moore’s Law is Dead.





Також MLID пише, що NVIDIA вдалося вирішити проблему із виробництвом чіпів. З цієї причини вдасться уникнути проблем із дефіцитом. У продаж надійде достатня кількість графічних адаптерів. А отже, скальпери (перекупи, що завищують ціни) навряд чи зможуть вплинути на ринок. Придбати нові 3D-прискорювачі за рекомендованими виробником цінами буде значно простіше, ніж у 2020 році, коли була запущена лінійка GeForce RTX 3000.

Щодо конкурентів, то Radeon RX 7000 від AMD можуть затриматися до початку наступного року. А у Intel, так і зовсім, великі проблеми з GPU та ПЗ. Тому конкуренцію рішенням від NVIDIA її відеокарти точно скласти не зможуть. Принаймні, у найближчому майбутньому.