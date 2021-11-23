Samsung S21 Ultra та Google Pixel 6 – хто знімає краще

Блогер Філіп Бєліков порівняв дві моделі смартфонів: Samsung S21 Ultra та Google Pixel 6. Виявилося, що у зйомці відео та фото вони поводяться по-різному.





Фронтальні камери у апаратів приблизно однакові. Тільки Samsung дає картинку трохи світліше і яскравіше, ніж Pixel. Також заднє тло (небо) засвічується у Pixel менше, але при цьому за кольором більше радує його конкурент. За цим параметром перше місце експерт віддає апарату S21 Ultra.

У Full HD 30 к/с на основну камеру кольори природніші і ближчі до реальності у Samsung. Відблиски від сонця при цьому дещо більше виявляються на Pixel. У плані стабілізації і основна, і ширококутна камера працюють відмінно у обох смартфонів. Єдина різниця в цьому випадку – передача кольору: на Pixel відтінки більше сіруваті, а на Samsung – блакитні.

Вночі блідіша картинка виходить вже на Samsung, а більш природні кольори – на Pixel. У той же час на останньому смартфоні помітна велика кількість шумів, але деталізація краща.

У 4К при зйомці неонових написів значна перевага виявляється у Pixel 6. У Samsung видно сильні засвіти, але шумів менше.

Загалом по відеозйомці вдень виграє Samsung, а у вечірній і нічний – Pixel.

Для перевірки якості фотозйомки експерт порівняв знімки, зроблені на основну, ширококутну, фронтальну камеру вночі, вдень, а також у приміщенні при штучному світлі.

Вночі на основну камеру кольори природніше у Samsung (Pixel з якоїсь причини білі відтінки робить блакитними), а ось на ширококутну вони приблизно однакові в обох випадках. У той же час у Pixel засвіти при зйомці на ширококутний об’єктив не такі сильні, як Samsung. Шумів, якщо знімати на основний об’єктив, менше виявляється також на Pixel 6. Крім того, по деталях S21 Ultra теж поступається конкуренту.

Неонові написи на вітринах чіткіше видно на фото з Pixel. Шумів також менше виявляється на пристрої Google.

Портретні фото в кафе більш деталізовані виходять на Pixel. Та й загалом при штучному світлі знімки виходять краще саме на цей смартфон, ніж на Samsung. Те саме при зйомці людини в неоновому світлі: справляється тільки Pixel 6.

Вдень Pixel поступається Samsung. Засвіти помітні на ньому сильніше, фото менш контрастні, та й передача кольору гірше: небо виходить з сіруватим відтінком. Те саме при зйомці на ширококутний об’єктив.

В цілому Pixel однозначно обходить Samsung у вечірніх, нічних фото, а також у знімках при штучному освітленні. Хоча потрібно відзначити, що S21 Ultra краще виходить справлятися з засвітами взагалі і з деталями – при 10-кратному збільшенні. Але якщо врахувати, що Samsung в 1,5 рази дорожчий за Pixel, то можна зробити висновок, що фотографії на S21 Ultra виходять поганими.