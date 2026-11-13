Нові станції «Люкс ФМ» у ефірі: що саме зареєстрував регулятор і хто залишився без реєстрації

12 листопада Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла до реєстру 29 медіа. Найбільше реєстрацій серед лінійних медіа, тобто телеканалів і радіостанцій, отримала група «Люкс», яка зареєструвала одразу сім нових станцій.
Сім станцій «Люкс»
До реєстру потрапили:
- «Люкс ФМ Lady»
- «Люкс ФМ RnB»
- «Люкс ФМ Auto»
- First FM
- «Люкс ФМ К-РОР»
- K Pop
- «Люкс ФМ Анекдот»
Окрім них, серед лінійних медіа з’явився релігійний телеканал із Харкова «Новий християнський».Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Що ще зареєстрували
Нелінійних медіасервісів, тобто каналів на YouTube, у Telegram і TikTok, зареєстровано сім. На YouTube це Magic Five, FC Respublika, FC «Titan» Kyiv та Ararat World Fighting Championship, у Telegram Novaline.fm, у TikTok «Корисний футбол» і Ararat WFC. Одному заявникові, Чумаченку Д. В., Нацрада відмовила, бо у заяві він указав неповну інформацію.
Онлайн-медіа регулятор зареєстрував шість. Це сайти Charlie Tango Media, «Звіробій медіа», «Кривбас on-line інформаційне агентство», UNMR, «Сайт міста Кам’янське 5692» та «Інновації та економіка».
Друкованих видань того дня зареєстровано вісім. Чотири з них це наукові журнали Чорноморського національного університету імені Петра Могили з екології, інклюзивної освіти, комп’ютерних технологій, а також біології та медицини. Літературний альманах для дітей «Буковинська ластівка» зареєструвало Чернівецьке обласне об’єднання товариства «Просвіта». Решта три видання це журнал «Таврійський науковий вісник. Серія: Психологія», науковий збірник «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» і журнал Theriologia Ukrainica.
На попередньому засіданні, 29 жовтня, Нацрада зареєструвала 20 медіа, а десятьом заявникам відмовила.
Варто зазначити, що для онлайн-медіа та каналів у соцмережах реєстрація в Нацраді добровільна, але дає їхнім власникам офіційний статус суб’єкта у сфері медіа. Для радіостанцій та телеканалів вона обов’язкова.