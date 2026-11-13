Нові станції «Люкс ФМ» у ефірі: що саме зареєстрував регулятор і хто залишився без реєстрації

12 листопада Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла до реєстру 29 медіа. Найбільше реєстрацій серед лінійних медіа, тобто телеканалів і радіостанцій, отримала група «Люкс», яка зареєструвала одразу сім нових станцій.

Сім станцій «Люкс»

До реєстру потрапили:

«Люкс ФМ Lady»

«Люкс ФМ RnB»

«Люкс ФМ Auto»

First FM

«Люкс ФМ К-РОР»

K Pop

«Люкс ФМ Анекдот»

Окрім них, серед лінійних медіа з’явився релігійний телеканал із Харкова «Новий християнський».

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Що ще зареєстрували

Нелінійних медіасервісів, тобто каналів на YouTube, у Telegram і TikTok, зареєстровано сім. На YouTube це Magic Five, FC Respublika, FC «Titan» Kyiv та Ararat World Fighting Championship, у Telegram Novaline.fm, у TikTok «Корисний футбол» і Ararat WFC. Одному заявникові, Чумаченку Д. В., Нацрада відмовила, бо у заяві він указав неповну інформацію.

Онлайн-медіа регулятор зареєстрував шість. Це сайти Charlie Tango Media, «Звіробій медіа», «Кривбас on-line інформаційне агентство», UNMR, «Сайт міста Кам’янське 5692» та «Інновації та економіка».

Друкованих видань того дня зареєстровано вісім. Чотири з них це наукові журнали Чорноморського національного університету імені Петра Могили з екології, інклюзивної освіти, комп’ютерних технологій, а також біології та медицини. Літературний альманах для дітей «Буковинська ластівка» зареєструвало Чернівецьке обласне об’єднання товариства «Просвіта». Решта три видання це журнал «Таврійський науковий вісник. Серія: Психологія», науковий збірник «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» і журнал Theriologia Ukrainica.

На попередньому засіданні, 29 жовтня, Нацрада зареєструвала 20 медіа, а десятьом заявникам відмовила.

Варто зазначити, що для онлайн-медіа та каналів у соцмережах реєстрація в Нацраді добровільна, але дає їхнім власникам офіційний статус суб’єкта у сфері медіа. Для радіостанцій та телеканалів вона обов’язкова.