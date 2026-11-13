Новые станции «Люкс ФМ» в эфире: что именно зарегистрировал регулятор и кто остался без регистрации

12 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в реестр 29 СМИ. Наибольшее количество регистраций среди линейных СМИ, то есть телеканалов и радиостанций, получила группа «Люкс», которая зарегистрировала сразу семь новых станций.

Семь станций «Люкс»

В реестр вошли:

«Люкс FM Lady»

«Люкс FM RnB»

«Люкс FM Auto»

First FM

«Люкс FM К-РОР»

K-Pop

«Люкс FM Анекдот»

Помимо них, среди линейных СМИ появился религиозный телеканал из Харькова «Новый христианский».

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Что еще зарегистрировали

Нелинейных медиасервисов, то есть каналов на YouTube, в Telegram и TikTok, зарегистрировано семь. На YouTube это Magic Five, FC Respublika, FC «Titan» Kyiv и Ararat World Fighting Championship, в Telegram — Novaline.fm, в TikTok — «Полезный футбол» и Ararat WFC. Одному заявителю, Чумаченко Д. В., Нацсовет отказал, поскольку в заявлении он указал неполную информацию.

Регулятор онлайн-СМИ зарегистрировал шесть ресурсов. Это сайты Charlie Tango Media, «Зверобой медиа», «Кривбасс on-line информационное агентство», UNMR, «Сайт города Каменское 5692» и «Инновации и экономика».

В тот день было зарегистрировано восемь печатных изданий. Четыре из них — научные журналы Черноморского национального университета имени Петра Могилы по экологии, инклюзивному образованию, компьютерным технологиям, а также биологии и медицине. Литературный альманах для детей «Буковинская ласточка» зарегистрировало Черновицкое областное объединение общества «Просвита». Остальные три издания — это журнал «Таврический научный вестник. Серия: Психология», научный сборник «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем» и журнал Theriologia Ukrainica.

На предыдущем заседании, 29 октября, Нацсовет зарегистрировал 20 СМИ, а десяти заявителям отказал.

Стоит отметить, что для онлайн-СМИ и каналов в социальных сетях регистрация в Нацсовете является добровольной, но предоставляет их владельцам официальный статус субъекта в сфере СМИ. Для радиостанций и телеканалов она является обязательной.