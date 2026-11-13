Новые станции «Люкс ФМ» в эфире: что именно зарегистрировал регулятор и кто остался без регистрации

12 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в реестр 29 СМИ. Наибольшее количество регистраций среди линейных СМИ, то есть телеканалов и радиостанций, получила группа «Люкс», которая зарегистрировала сразу семь новых станций.
Семь станций «Люкс»
В реестр вошли:
- «Люкс FM Lady»
- «Люкс FM RnB»
- «Люкс FM Auto»
- First FM
- «Люкс FM К-РОР»
- K-Pop
- «Люкс FM Анекдот»
Помимо них, среди линейных СМИ появился религиозный телеканал из Харькова «Новый христианский».Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Что еще зарегистрировали
Нелинейных медиасервисов, то есть каналов на YouTube, в Telegram и TikTok, зарегистрировано семь. На YouTube это Magic Five, FC Respublika, FC «Titan» Kyiv и Ararat World Fighting Championship, в Telegram — Novaline.fm, в TikTok — «Полезный футбол» и Ararat WFC. Одному заявителю, Чумаченко Д. В., Нацсовет отказал, поскольку в заявлении он указал неполную информацию.
Регулятор онлайн-СМИ зарегистрировал шесть ресурсов. Это сайты Charlie Tango Media, «Зверобой медиа», «Кривбасс on-line информационное агентство», UNMR, «Сайт города Каменское 5692» и «Инновации и экономика».
В тот день было зарегистрировано восемь печатных изданий. Четыре из них — научные журналы Черноморского национального университета имени Петра Могилы по экологии, инклюзивному образованию, компьютерным технологиям, а также биологии и медицине. Литературный альманах для детей «Буковинская ласточка» зарегистрировало Черновицкое областное объединение общества «Просвита». Остальные три издания — это журнал «Таврический научный вестник. Серия: Психология», научный сборник «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем» и журнал Theriologia Ukrainica.
На предыдущем заседании, 29 октября, Нацсовет зарегистрировал 20 СМИ, а десяти заявителям отказал.
Стоит отметить, что для онлайн-СМИ и каналов в социальных сетях регистрация в Нацсовете является добровольной, но предоставляет их владельцам официальный статус субъекта в сфере СМИ. Для радиостанций и телеканалов она является обязательной.