Компания Rollme представила PulseFit — свой первый фитнес-браслет без дисплея, предназначенный для круглосуточного мониторинга физической активности и показателей здоровья. Устройство стало альтернативой традиционным умным часам, поскольку не отвлекает пользователя уведомлениями на экране. Вместо этого производитель предусмотрел вибромотор, который уведомляет о важных событиях и напоминаниях. Одной из главных особенностей новинки стала поддержка записи электрокардиограммы (ЭКГ).

Алюминиевый корпус и расширенный мониторинг работоспособности

Rollme PulseFit имеет корпус из алюминиевого сплава авиационного класса, изготовленный с применением высокоточной обработки на станках с числовым программным управлением. Браслет комплектуется прочным нейлоновым ремешком, рассчитанным на длительное ношение. Водонепроницаемость по стандарту 5 ATM позволяет использовать устройство во время плавания, хотя это не означает его пригодности для глубоководного погружения.

Аппаратной основой новинки стал чип JL 7013A, работающий в паре с датчиком Goodix 3228T. Для записи ЭКГ производитель установил специальную сенсорную площадку на передней части корпуса. По словам Rollme, такое расположение обеспечивает более удобный контакт с пальцем по сравнению с электродами на боковых гранях умных часов.

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Браслет обеспечивает непрерывное отслеживание частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом, качества сна и вариабельности сердечного ритма (ВСР). В мобильном приложении результаты анализируются, в частности, с помощью диаграммы Лоренца, которая позволяет визуализировать изменения интервалов между сердечными сокращениями. Такие данные могут быть полезны для оценки восстановления организма и особенностей работы вегетативной нервной системы.

Производитель заявляет даже о контроле уровня глюкозы

Наиболее необычными возможностями Rollme PulseFit стали заявленные функции измерения артериального давления, уровня глюкозы, мочевой кислоты и липидов в крови. Также устройство предоставляет показатели состава тела, среди которых индекс массы тела, процент жировой ткани и мышечная масса. Таким образом, производитель позиционирует новинку как универсальный инструмент для наблюдения за состоянием организма.

В то же время к таким возможностям следует относиться с осторожностью. Компания Rollme не предоставила убедительных данных независимых клинических испытаний, подтверждающих точность определения уровня глюкозы, липидов или мочевой кислоты с помощью браслета. Неинвазивное измерение этих показателей остается сложной технологической задачей, поэтому результаты PulseFit не следует использовать для диагностики заболеваний или корректировки лечения. Для контроля уровня глюкозы необходимо использовать проверенные медицинские приборы.

До 15 дней работы без подзарядки

Rollme PulseFit оснащен аккумулятором емкостью 200 мА·ч, которого, по заявлению производителя, хватает на 15 дней обычного использования. В режиме ожидания автономность может превышать 30 дней. Для зарядки используется магнитный разъем, а подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 5.3.

Сопутствующее мобильное приложение позволяет просматривать статистику здоровья, анализировать изменения показателей и передавать информацию авторизованным членам семьи. Такая функция может быть полезна для дистанционного наблюдения за самочувствием близких. Предусмотрена совместимость со смартфонами на базе Android 8.0 и iOS 13.0 или более поздних версий.

Rollme PulseFit уже поступил в продажу по цене 59,99 доллара, что составляет примерно 2500 грн. Покупателям предлагаются три цвета: Phantom Black, Titanium Gray и Rose Quartz. В то же время независимых подробных испытаний точности всех заявленных функций пока недостаточно, поэтому устройство в первую очередь следует рассматривать как фитнес-аксессуар, а не замену медицинскому оборудованию.