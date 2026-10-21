Motorola готовит необычный складной смартфон Razr Flex: стали известны характеристики и производительность

Motorola работает над новым складным смартфоном Razr Flex, который будет отличаться широким форматом корпуса. Прототип устройства появился в базе данных Geekbench, раскрыв ключевые характеристики.

По информации GSMArena, смартфон проходил тестирование под названиями Razr Flex 27 и Razr Flex 2027. Главной неожиданностью стал процессор: вместо ранее ожидаемого Snapdragon 8 Elite Gen 5 устройство получило менее мощный Snapdragon 8 Gen 5. Вероятно, такое решение позволит производителю снизить себестоимость новинки.

Что известно о производительности Motorola Razr Flex

В тестовой конфигурации смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 17. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 имеет восемь ядер, два из которых работают на частоте до 3,8 ГГц.

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В Geekbench 6 устройство показало следующие результаты:

2669 баллов — тест на одноядерную производительность;

8837 баллов — тест на многоядерную производительность.

Показатели получены на инженерном образце, поэтому производительность финальной версии может отличаться. Кроме того, результаты Geekbench 6 нельзя напрямую сравнивать с результатами Geekbench 7.

Два OLED-экрана и необычный дизайн

В отличие от традиционных смартфонов Razr, которые складываются пополам вертикально, новая модель будет иметь более широкий корпус с книжным механизмом складывания.

По предварительным данным, внутренний OLED-дисплей будет иметь диагональ 6,92 дюйма, разрешение 2364 × 1728 пикселей и частоту обновления 165 Гц. Снаружи будет расположен дополнительный 4,97-дюймовый экран с разрешением 1140 × 1736 пикселей.

В разложенном состоянии толщина корпуса составит примерно 5,8 мм, а в сложенном — 12,6 мм. Ожидаемый вес устройства — 215 граммов.

Камеры, аккумулятор и дата презентации

Motorola Razr Flex, как предполагается, будет оснащена основной 50-мегапиксельной камерой и сверхширокоугольным модулем с таким же разрешением. Кроме того, смартфон может получить две фронтальные камеры по 32 Мп — отдельно для внутреннего и внешнего дисплеев.

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт.

Среди возможных цветов корпуса называют Pantone Coriander и Pantone Dark Botanical Garden. Презентация ожидается в середине декабря 2026 года.

Официально Motorola пока не подтвердила название Razr Flex, технические характеристики и дату анонса. Стоимость новинки также пока неизвестна.