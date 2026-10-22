Новый бюджетный realme C01 раскрыли ещё до презентации: большой аккумулятор, экран с частотой обновления 120 Гц и доступная цена

Компания realme готовит новый бюджетный смартфон C01, который будет оснащён большим дисплеем, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и защитой от пыли и влаги. Характеристики и стоимость устройства стали известны ещё до официального анонса.

Информация о новинке появилась на сайте вьетнамской торговой сети The Gioi Di Dong. Судя по опубликованным характеристикам, производитель сделал основной акцент на автономности, плавности работы экрана и практичности, при этом сэкономив на камерах и процессоре.

realme C01 оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 900 нит, а от царапин его защищает стекло Panda Glass. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с графическим чипом Mali-G57. Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD.

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Фотовозможности новинки довольно скромные. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Предусмотрена запись видео в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Устройство работает под управлением Android 16.

Одним из главных преимуществ realme C01 станет аккумулятор емкостью 6500 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт, а также обратную зарядку других устройств. Среди дополнительных возможностей — боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS и разъем для наушников 3,5 мм. Корпус имеет защиту IP64 от пыли и брызг воды. Вес смартфона составляет примерно 210 граммов.

Интересно, что realme C01 имеет тот же номер модели RMX5399, что и представленный ранее в Индии realme C100i. Технические характеристики устройств также практически совпадают. Это может означать, что компания готовит уже знакомый смартфон под другим названием для отдельных рынков.

Во Вьетнаме цена на realme C01 составляет 5,99 млн донгов, что эквивалентно примерно 227 долларам. Покупателям предложат три цвета корпуса: черный, серый и оранжевый. Смартфон пока недоступен для заказа, а точные сроки начала продаж и возможность появления в Украине остаются неизвестными.