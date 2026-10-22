Новий бюджетний realme C01 розкрили до презентації: великий акумулятор, екран 120 Гц і доступна ціна

Компанія realme готує новий бюджетний смартфон C01, який отримає великий дисплей, акумулятор на 6500 мАг та захист від пилу й вологи. Характеристики і вартість пристрою стали відомі ще до офіційного анонсу.

Інформація про новинку з’явилася на сайті в’єтнамської торговельної мережі The Gioi Di Dong. Судячи з опублікованих характеристик, виробник зробив основний акцент на автономності, плавності роботи екрана та практичності, водночас заощадивши на камерах і процесорі.

realme C01 оснащений 6,8-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 1520 × 720 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість екрана становить 900 ніт, а від подряпин його захищає скло Panda Glass. За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Unisoc T7250 із графікою Mali-G57. Смартфон отримав 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення через microSD.

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Фотовозможності новинки доволі скромні. Основна камера має роздільну здатність 8 Мп, а фронтальна — 5 Мп. Передбачено запис відео у форматі Full HD із частотою 30 кадрів за секунду. Пристрій працює під управлінням Android 16.

Однією з головних переваг realme C01 стане акумулятор ємністю 6500 мАг. Він підтримує дротове заряджання потужністю 15 Вт, а також зворотне заряджання інших пристроїв. Серед додаткових можливостей — бічний сканер відбитків пальців, NFC, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS та роз’єм для навушників 3,5 мм. Корпус має захист IP64 від пилу й бризок води. Вага смартфона становить приблизно 210 грамів.

Цікаво, що realme C01 має той самий номер моделі RMX5399, що й представлений раніше в Індії realme C100i. Технічні характеристики пристроїв також практично збігаються. Це може означати, що компанія готує вже знайомий смартфон під іншою назвою для окремих ринків.

У В’єтнамі realme C01 оцінили у 5,99 млн донгів, що еквівалентно приблизно 227 доларам. Покупцям запропонують три кольори корпусу: чорний, сірий та помаранчевий. Смартфон поки недоступний для замовлення, а точні терміни початку продажів і можливість появи в Україні залишаються невідомими.