Супутниковий інтернет Starlink: як користуватися та хто може отримати безкоштовно 

З початком повномасштабної війни інтернет Starlink став для частини українців просто незамінним. Спершу ним користувалися переважно військові. Проте зараз, коли в Україні щодня спостерігаються перебої з енергопостачанням, Starlink купують навіть звичайні побутові користувачі, щоб раптово не залишитися без зв’язку та інтернету. Причому деяким українцям цей технологічний шедевр від Ілона Маска може дістатися безкоштовно.

Яка вартість інтернету від Ілона Маска

Стандартні пакети супутникового інтернету Starlink в більшості країн коштують $60-$80 на місяць. Для українців діяє тариф $60, тобто близько 2,4 тис. грн. Хоча є й дорожчі Business-пакети, ціна яких становить від $500 або 20 тыс. грн на місяць. Такі ціни на інтернет від Ілона Маска діють для пересічних українців.

Натомість безплатно інтернет Starlink можуть отримати військові та волонтери. Деколи термінали Starlink також передають лікарням, пожежним частинам й іншим установам та підприємствам критичної інфраструктури.

Як встановити термінал Starlink та «увімкнути» інтернет

Щоб почати скористатися супутниковим інтернетом від Ілона Маска, перш за все потрібно зібрати та встановити термінал Starlink. В стандартний набір входить 5 компонентів, а саме:

термінал (схожий на супутникову антену);

роутер;

блок живлення:

кабель;

кріплення.

В коробці також можна знайти інструкцію, в якій пояснюється як зібрати та налаштувати термінал. Це можна зробити так:

Встановити «антену» на спеціальне кріплення із ніжками, що дозволяє розмістити термінал на будь якій поверхні. Та найкраще закріпити його на даху будинку. Під’єднати до антени кабель та перевірити, чи працює термінал. Скачати з Google Play або App Store (залежно від гаджету користувача) додаток Starlink. Запустити додаток, після чого натиснути Start Setup. Відкрити віконце налаштувань Open Wifi Settings. Встановити назву та пароль для своєї мережі.

Після цього власник терміналу може вільно користуватися супутниковим інтернетом Starlink, а також ділитися паролем від своєї мережі з іншими користувачами.