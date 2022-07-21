Україні можуть передати винищувачі США та Європи, – Politico

Начальник штабу військово-повітряних сил (ВПС) США генерал Чарльз Браун припустив, що Захід може незабаром надати Україні винищувачі. Про це повідомляє Politico .





Говорячи про можливі поставки військових літаків Києву , він згадав як американські винищувачі, так і західні, у тому числі шведські Gripen та французькі Rafale. “Чого я не можу зробити, так це сказати вам, що саме це буде”, – заявив начальник штабу ВПС США, уточнивши, що “це буде щось не російське”.

Раніше США генерал Чарльз Браун повідомив , що США та їхні союзники почали розглядати можливість навчання українських пілотів для допомоги країні у створенні нових військово-повітряних сил.