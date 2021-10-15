Експерти розповіли, що можна підключити до гнізда навушників в телефоні

Які цікаві та корисні гаджети можна підключити до телефону через роз’єм для навушників? Що, окрім навушників, можна підключити до телефону через роз’єм 3,5 мм?





Товщиномір фарби для авто

Гаджет необхідний для вимірювання товщини лакофарбових покриттів. Цей портативний пристрій можна підключити до телефону, тому інше джерело енергії йому не потрібне. Компактний розмір дозволяє носити його в кишені. Для його роботи потрібно завантажити відповідне програмне забезпечення на телефон, а також провести калібрування.

Розгалужувач

Розгалужувач – невелика деталь, яка вставляється в роз’єм для навушників і дозволяє збільшити кількість входів 3,5 мм. Найбільш поширені моделі з двома роз’ємами, тобто користувач отримує один додатковий роз’єм і може, наприклад, використовувати дві пари навушників, щоб дивитися фільми або слухати музику в парі.

FM-модулятор

FM-модулятор для телефону – простий спосіб поєднати мобільний пристрій і автомобільний програвач, якщо по Bluetooth це зробити не виходить. Після того, як гаджет буде вставлений в роз’єм для навушників, сигнал для телефону буде транслюватися на FM-частоті, а значить автомобіль зможе його розпізнати.

Палка для селфі

Існують моделі селфі-палиць, які можна вставляти в роз’єм для навушників, щоб не відчувати жодних труднощів з підключенням по Bluetooth.

Додатковий мікрофон

Якщо мікрофон в телефоні не влаштовує власника своїми характеристиками (занадто тихий, виникають перешкоди і т.д.), то на допомогу прийде додатковий мікрофон, який потрібно вставити в роз’єм 3,5 мм.

Існують як компактні версії мікрофонів, так і більші караоке-варіанти. Їх часто використовують для запису звуку або для мобільних караоке-додатків.

ІЧ-передавач

ІЧ-передавач для телефону замінює ІЧ-порт і дозволяє дистанційно керувати пристроями розумного будинку: чайником, вимикачами, освітленням і т.д. Для їх роботи знадобиться як сам передавач, так і додаток, який надає компанія-розробник конкретної розумної техніки.

Антена для радіо

Щоб уникнути обмеження, при якому слухати радіо можна тільки в навушниках, досить купити невелику антену для радіо під роз’єм 3,5 мм. Щоб вона почала працювати, її необхідно вставити в роз’єм, а потім запустити радіо-додаток.

Водонепроникний датчик температури

Ще один компактний пристрій, який працює від роз’єму 3,5 мм. Він дозволяє вимірювати температуру води або навколишнього середовища. Також за рахунок довгого кабелю і водонепроникного корпусу з нержавіючої сталі він підходить для більш складних вимірювань. Працює гаджет за допомогою мобільного додатку, в якому відображаються всі отримані показники.

Колонки

До роз’єму 3,5 мм мобільного телефону можна також підключити звичайнісінькі колонки. Вони будуть працювати, проте в цьому випадку потрібно бути обережними. Якщо це колонки пасивного типу (без підсилювача), вони будуть працювати від акумулятора телефону, а значить швидко приведуть до зниження заряду батареї.