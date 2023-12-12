Samsung випустила найдоступніші смартфони: Galaxy A15 і Galaxy A25

Відбувся анонс Galaxy A15 і Galaxy A25. Це одні з найдешевших смартфонів Samsung, якщо не брати до уваги лінійку Galaxy A0.

Зовнішній вигляд обох моделей ідентичний. Порівняйте самі:

Темно-синій Galaxy A15 і жовтий Galaxy A25

Обидва девайси виготовлені з пластику. На екрані помітний U-подібний виріз, а бічні кнопки гучності та живлення розташовані на особливому підвищенні, яке в Samsung називають “кнопковим островом”.

А ось характеристики Galaxy A15 і Galaxy A25 відрізняються:

Насамперед смартфони підійдуть дітям, яким хочеться погратися, але чиїм батькам не хочеться витрачатися на надмірно потужні флагмани. І Galaxy A15, і Galaxy A25 можуть працювати з двома SIM-картами, підтримують оплату по NFC і не захищені від води або пилу

Ціни

Galaxy A15 (LTE) – від 200 доларів, Galaxy A15 (5G) – від 260 доларів, Galaxy A25 – від 270 доларів.

Продажі вже стартували у В’єтнамі. У майбутньому очікується анонс і в інших країнах.