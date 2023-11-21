Samsung Galaxy A15 5G показали на офіційних рендерах

У мережі з’явилися перші рендери майбутнього бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15 5G, які розкривають його особливості. Новинка представлена ​​на зображеннях у темно-синьому кольорі, проте джерела стверджують, що гаджет також буде доступний у жовтому та чорному кольорах.

За даними інсайдерів, Galaxy A15 5G отримає 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів та частотою оновлення 90 Гц, чіпсет MediaTek Dimensity 6100+, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

На задній панелі будуть розташовані три камери з основним сенсором на 50 Мп, надшириком на 5 Мп та датчиком глибини на 2 Мп. Роздільна здатність селфі-камери складе 13 Мп. Крім того, в Galaxy A15 5G встановлений акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 25 Вт та бічний сканер відбитків пальців.

Згідно з попередніми витоками, Samsung готує дві версії Galaxy A15 – 4G і 5G, які відрізнятимуться за дизайном. Очікується, що бренд представить обидві новинки найближчими днями.