Вийшла нова версія TV Stick 4K від Xiaomi

Xiaomi вивела на глобальний ринок компактну ТВ-приставку у формі флешки, що працює під управлінням Google TV. Її технічні характеристики не змінилися, та й ціна «глобалки» порівнянна з китайською моделлю на старті продажів.

Xiaomi TV Stick 4K підтримує технології HDR10+ і Dolby Vision, а також об’ємний звук DTS:X. В основі пристрою — чотириядерний процесор (Cortex-A55) і графічний прискорювач ARM G310 у поєднанні з конфігурацією пам’яті 2+8 ГБ. Габарити корпусу пристрою складають 107,4 x 30 x 14 мм, вага — 44 грами.

Для підключення до мережі та інших пристроїв новинка оснащена модулями Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. До того ж підтримується бездротова трансляція відео зі смартфона через Google Cast.

Ціна ТВ-приставки на ринку Великої Британії становить £45,99 (близько €53).