Pixel 10 Pro XL порівняли з 9 Pro XL: нульовий прогрес у камері

Автор YouTube-каналу Tech Spurt з більш ніж мільйоном підписників з’ясував, наскільки сильно насправді відрізняються Pixel 10 Pro XL і 9 Pro XL.

Дизайн 9 Pro XL і 10 Pro XL дуже схожий, хоча новинка важить трохи більше. 10 Pro XL працює на найсвіжішому Android 16. Google пропонує 7 років оновлень ОС і оновлень безпеки. Також вам буде доступна ексклюзивна для 10-ї версії функція ШІ Magic Q.

Якщо ви живете в Штатах, то отримаєте Pixel 10 Pro XL без лотка для SIM-карт. Смартфони для США підтримують тільки eSIM. При цьому мінімальна ємність внутрішньої пам’яті у 10 Pro XL стала тепер 256 ГБ.

У дисплея 10 Pro XL є всього пара невеликих змін у порівнянні з попередником. Це технологія LTPO, пікова яскравість 3300 ніт, функція регулювання яскравості для чутливих очей. Також Google поставила на новинку більш потужний нижній динамік.

На Pixel 10 Pro XL стоїть новий процесор Tensor G5. Але якщо ви геймер, то краще пошукати щось інше.

Ємність акумулятора збільшилася у новинки незначно: до 5200 мА*год. Однак автономність 10 Pro XL від цього не стала кращою. Крім того, максимальна потужність зарядки у нього знову тільки 45 Вт.

З точки зору камери ви отримуєте на 10 Pro XL приблизно те ж саме. Основний сенсор у нього на 50 МП, телевізор на 48 МП зі 100-кратним зумом (у 9 Pro XL він був 30-кратним), надширокий на 48 МП. З прикладами фото ви можете ознайомитися вище.

Висновок

З точки зору апаратного забезпечення змін у 10 Pro XL не так вже й багато, а камера у новинки взагалі така ж. Ємність акумулятора у 10-й версії стала трохи більшою, екран – трохи яскравішим і менш мерехтливим, звук – трохи гучнішим. Єдина причина, по якій варто купувати Pixel 10 Pro XL – це якщо вам дійсно потрібні деякі функції ШІ, які він підтримує.