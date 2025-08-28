Опубліковано фото та розкрито характеристики смартфона realme з батареєю на 15 000 мА*год

Фото смартфона опублікував інсайдер під псевдонімом Tech Home. Пристрій базується на однокристальній системі MediaTek Dimensity 7300, яка працює в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних передбачений накопичувач на 256 ГБ.

Екран 6,7-дюймовий. Товщина пристрою 8,89 мм. Це обумовлено тим, що всередині масивний кремній-вуглецевий акумулятор на 15 000 мА*год (його товщина 6,48 мм). За даними realme, смартфон здатний працювати довше 5 днів на одному заряді.

В цілому, якби не батарея, realme 15000 mAh не представляв би собою нічого особливого. Це модель з типовими для гаджета середнього рівня параметрами. Втім, у продаж девайс не надійде. Мова йде лише про концепт.