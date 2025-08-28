На YouTube з’явилася функція «хайпа» відео

Розробники YouTube оголосили про глобальний запуск функції Hype, яка допомагає глядачам просувати улюблених авторів з невеликими каналами. Кнопка Hype з’явиться під роликами нарівні з «лайком», але тільки у тих каналів, у яких менше 500 тисяч підписників.

Кожен глядач може «підхопити на хайп» до трьох відео на тиждень. За це ролик отримує очки і може потрапити в новий рейтинг. Щоб зрівняти шанси, YouTube спеціально підсилює ефект для найменших каналів: чим менше підписників, тим більший бонус нараховується при «хайпі».

Відео, які отримали фанатську підтримку, будуть відзначені спеціальним значком Hyped, а стрічка на головній сторінці зможе фільтруватися тільки за такими роликами. Глядачі також будуть отримувати повідомлення, якщо їх «хайп» наблизив ролик до потрапляння в топ. Для найактивніших шанувальників передбачена щомісячна нагорода — значок Hype Star.

YouTube планує розвивати цю систему: в майбутньому з’являться окремі рейтинги за інтересами, наприклад ігри або стиль, а також можливість ділитися тим, що ви щойно «підняли на хайп». Крім того, компанія тестує платні «хайпи» — поки що в Бразилії та Туреччині, що в перспективі може відкрити нове джерело монетизації як для платформи, так і для авторів. Зараз функція «хайпу» працює в 39 країнах.