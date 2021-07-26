Складено ТОП-3 кращих геймерських смартфонів до 8000 гривень

Існує поширена думка, що серед смартфонів для ігор варто розглядати тільки дорогі моделі. Насправді це далеко не так. Китайські виробники регулярно випускають доступні девайси з потужним залізом, стабільно тягнуть актуальні тайтли. Кращі моделі з цінником до 8000 гривень і лягли в основу нашої вибірки.





№3 – Realme 6 Pro

Realme 6 Pro – крутий гаджет з ефектним дизайном, який виділяється на тлі нудних середньобюджетників. Також у моделі є 6.6-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц і крута квадрокамера 64 + 12 + 8 + 2 МП з повноцінним телевіком, якого немає ні у одного смарта за ці ж гроші. За продуктивність відповідає Snapdragon 720G – перевірений чіпсет від Qualcomm, що справляється з будь-якими актуальними завданнями. У AnTuTu Realme 6 Pro набирає 280 тисяч балів.

Також власник отримує NFC для безконтактної оплати покупок, півтора-два дня автономної роботи і круту подвійну фронталку з ширіком. Правда, виріз під неї виглядає спірно, але що поробиш.



№2 – Realme Narzo 30 5G

Смарт з унікальним дизайном оснащений процесором Dimensity 700, який вибиває 300 тисяч папуг в AnTuTu і спокійно тягне сучасні ігри на найвищих графічних налаштуваннях. 6.5-дюймовий екран з роздільною FHD + роздільною здатністю, в свою чергу, оновлюється з частотою 90 Гц. Ні в одному пристрої за аналогічною ціною таких характеристик ви не знайдете.

Все це доповнюється 128 гігабайтами пам’яті, ОС Android 11 з коробки, NFC і солідною автономністю, за яку відповідає батарея ємністю 5000 мАг. Єдине, на чому китайці заощадили – камера. Ведучий датчик на 48 МП доповнюється марними 2 МП затичками.

№1 – Poco X3 Pro

Poco X3 Pro – кращий ігровий смарт до 8000 грн. Все завдяки потужному чіпсету Snapdragon 860 під капотом. З ним на моделі плавно працюють всі сучасні ігри, а в AnTuTu девайс набирає аж 450 тисяч балів – результат на рівні дорогих флагманів.

Примітно, що в інших важливих моментах апарат не просідає – у нього 120-герцовий IPS екран, пристойна камера 48 + 8 + 2 + 2 МП, стереозвук, АКБ ємністю 5160 мАг і 33-ватна швидка зарядка, з якої акумулятор повністю заповнює ресурси за годину.

