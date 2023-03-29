Покемон-Boeing готується до польоту: розкрито деталі

«Літак-покемон», як його називають у мережі, належить японській авіакомпанії All Nippon Airways (ANA). Офіційно він називається Pikachu Jet NH. Найпримітніше в ньому дизайн.

Корпус літального апарату розписаний зображеннями культових героїв серіалу про покемонів. Видно Пікачу, Чарізард, Латіос, Латіас та інші персонажі. За даними Hypebeast , інтер’єр літака теж оформлений у тематичному стилі. Щоправда, фото салону в мережі наразі немає.

Основні характеристики Boeing 787-9

Довжина: 63 м;

Розмах крила: 60,1 м;

Дальність польоту: 14140 км;

Максимальна швидкість: 954 км/год.

Pikachu Jet NH зможе перевозити понад 240 пасажирів. Він літатиме з токійського аеропорту Ханеда в такі міста, як Маніла, Сінгапур, Ванкувер, Сідней та інші. Перший політ літака відбудеться 4 червня.