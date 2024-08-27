Samsung Galaxy S25 Ultra показали на нових зображеннях

Ice Universe вкрай рідко помиляється, коли мова заходить про смартфони Samsung. Тому з високою часткою ймовірності топовий Samsung Galaxy S25 Ultra матиме саме такий вигляд, як на рендерах. Гаджет демонструється спереду і збоку.

На відміну від Samsung Galaxy S24 Ultra, у якого гострі краї, у новинки вони заокруглені. Але бічні грані залишаться плоскими. Повідомляється також, що у тильної кришки є якийсь вигин. Ймовірно, приблизно, як у Samsung Galaxy S21 Ultra.

Прем’єра Samsung Galaxy S25 Ultra з флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 запланована на початок наступного року. Гаджет покажуть разом із базовим Samsung Galaxy S25 і великим Samsung Galaxy S25 Plus.