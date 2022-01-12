Про дешеві iPhone можна не мріяти: озвучено ціни на 14 покоління

Apple підніме ціни на смартфони iPhone 14. Моделі 14 Pro і 14 Pro Max подорожчають на $100 у порівнянні з попередниками із серії iPhone 13. У лінійці не залишиться моделі iPhone mini, плюс компанія, схоже, всерйоз задумалася позбутися чубчика, що набрид.





iPhone знову подорожчають

Смартфони Apple нової лінійки iPhone 14 можуть виявитися помітно дорожчими порівняно з актуальною лінійкою iPhone 13. Як пише у своєму Twitter користувач LeaksApplePro, який часто публікує прогнози про техніку Apple, що збуваються, компанія майже визначилася з цінами на свої смартфони нової лінійки.

Озвучені ціни актуальні для ринку США . Українські ціни, з максимальною ймовірністю, виявляться помітно вище.

Відкриє лінійку базова модель iPhone 14 вартістю щонайменше $799. Це єдиний iPhone у новій серії, ціна якого не зміниться – нинішній iPhone 13 продається за ті самі гроші.

Слідом йде iPhone 14 Max, аналогів якого в лінійці iPhone 13 немає. Його вартість становитиме мінімум $899.

Старша підсерія Pro змін у плані складу не зазнає. Її відкриє iPhone 14 Pro вартістю $1099 проти $999 за iPhone 13 Pro. Що ж до iPhone 14 Pro Max, то за нього Apple запросить від $1199, тоді як iPhone 13 Pro Max коштує $1099.

Прем’єра смартфонів iPhone 14 очікується восени 2022 р. Початок продажів відбудеться протягом кількох тижнів з моменту анонсу.

Показників до зростання немає

У результаті старші моделі піднімуться в ціні на $100. iPhone 14 mini чекати не варто, тому що формат виявився провальним. 5,4-дюймовий iPhone 12 mini зразка 2020 р., за допомогою якого Apple хотіла залучити цінителів компактних смартфонів, показав вкрай низькі продажі і був знятий з виробництва раніше терміну, та й iPhone 13 mini поки не може похвалитися високим попитом.

Поки що немає інформації, що спричинить настільки значне подорожчання смартфонів Apple. Компанія вже прибрала з комплекту майже всі необхідні аксесуари, змусивши користувачів витрачати гроші на їхню покупку, а моделі iPhone 13 майже не відрізняються від iPhone 12 з точки зору специфікацій. Дизайн так і зовсім ідентичний – Apple обмежилася лише новим розташуванням тильних камер.

Головна зміна

Основною відмінністю смартфонів серії iPhone 14 від попередників, як повідомляв CNews, може стати відсутність гігантського за мірками 2022 вирізу в екрані. Так званий «чубчик» забирає значну частину робочої зони екрана. Він з’явився ще 2017 р. з виходом iPhone X , і восени 2022 р. відзначить свій п’ятирічний ювілей.

Варіантів заміни «чубчика» поки що два. Це буде або традиційний виріз круглої форми, як у більшості сучасних Android-смартфонів або горизонтально розташований невеликий овальний отвір. Таку теорію висунув користувач Apple Lab , опублікувавши в Twitter раннє зображення одного зі смартфонів серії iPhone 14.

Якщо рендер має відношення до реальності, чекати від iPhone 14 нового дизайну не варто. На зображенні показаний, зважаючи на все, iPhone 14 Pro, і це все той же iPhone 13 Pro, за винятком відсутнього «чубчика».

Користувач Twitter Jeff Grossman (@Jeffrey903) опублікував фотографію, що демонструє, як може виглядати смартфон iPhone 14 насправді. Джерело знімка невідоме, зате на ньому добре видно новий овальний виріз у поєднанні з надзвичайно широкими рамками екрана по всьому периметру.

В отворі розміщена добре помітна фронтальна камера. Вона знаходиться біля лівого його краю – ймовірно, простір, що залишився, буде віддано під сенсори Face ID. Розмовний динамік зміщений до верхньої кромки передньої панелі корпусу.

Нововведення, марне для України

Смартфони iPhone 14 можуть отримати новий процесор та підтримкуWi-Fi 6E. Це новий високошвидкісний стандарт бездротових мереж, що працює на частотах 2,4, 5 та 6 ГГц. Саме підтримка 6 ГГц відрізняє його від того ж Wi-Fi 6, але в Україні використання цієї частоти споживчими пристроями на 12 січня 2022 було заборонено.

В даний час ця частота зайнята фіксованими засобами зв’язку. В найближчому майбутньому її можуть віддати під будівництво загальнодоступних мереж п’ятого покоління ( 5G ), яких в Україні теж поки що немає.