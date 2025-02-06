ASUS Zenfone 12 Ultra – потужний флагман у стильному корпусі

Потужний процесор: Смартфон працює на базі топового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Смартфон працює на базі топового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Просунута камера: Оснащений 50 Мп основною камерою з 6-осьовою гібридною системою стабілізації.

Представлено флагманський смартфон ASUS Zenfone 12 Ultra – стильний і потужний. Новинка базується на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite і може похвалитися вельми просунутою камерою.

ASUS Zenfone 12 Ultra на базі топового Snapdragon 8 Elite оснащений 12 або 16 ГБ ОЗП LPDDR5X і 256 або 512 ГБ ПЗП UFS 4.0. Усередині батарея на 5500 мА*год зі швидкою 65-ватною дротовою зарядкою і 15-ватною бездротовою.

У смартфона 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, кадровою частотою 144 Гц і піковою яскравістю 2500 ніт. Основна камера потрійна, з головним модулем на 50 Мп з 6-осьовою гібридною системою стабілізації, шіріком на 13 Мп і телевіком на 32 Мп. Фронтальна камера на 32 Мп.

Як ОС використано Android 15 з оболонкою Zen UI. Є функції на основі ШІ, такі як Al Portrait Video, Cinematic night shots, Al Call Translator, Al Transcript, Al Tracking і Auto zoom. Габарити – 163,8 на 77 на 8,9 мм, вага – 220 г. Смартфон коштує від $1140.