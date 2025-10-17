Вийшов планшет Oppo Pad 5: 3K-дисплей на 144 Гц

Китайський виробник гаджетів Oppo представив флагманський планшет Pad 5, який отримав 12,1-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 3000х2120 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і піковим рівнем яскравості 900 ніт.

Версія з матовим покриттям з нанотравленням знижує відблиски на 97% і робить зображення чіткішим на 22%. В основі планшета лежить 3-нм чіп MediaTek Dimensity 9400+ з графікою Immortalis G925 MC12 і системою охолодження Tiangong, що забезпечує приріст тепловідводу на 39%.

З коробки Oppo Pad 5 працює на ColorOS 16, оптимізованій для багатозадачності, і підтримує до п’яти одночасно відкритих вікон. Також планшет отримав дві камери по 8 Мп, які знімають відео в 4K 30 fps. За автономність відповідає акумулятор ємністю 10 420 мАг із зарядкою SuperVOOC до 67 Вт. Він забезпечує 10 годин перегляду відео після 10 хвилин підзарядки.

Серед інших особливостей — швидка пам’ять LPDDR5X до 16 ГБ і UFS 4.1 до 512 ГБ, підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth з кодеками aptX HD, LDAC і LHDC 5.0. Товщина корпусу — 5,99 мм, вага — 577 г.

У Китаї продажі стартують 22 жовтня. Базова версія на 8/128 ГБ коштує 2599 юанів (~$364), топова 16/512 ГБ — 3599 юанів (~$504).