realme назвав смартфони, які першими отримають UI 7 на базі Android 16

Бренд realme офіційно підтвердив, що першими пристроями з новою оболонкою realme UI 7 стануть флагмани серії realme GT 8, а глобальне поширення оновлення почнеться в листопаді.

У Китаї стабільна версія realme UI 7 з’явиться спочатку на моделях realme GT 7 Pro, GT 7, GT 5 Pro, Neo 7 Turbo і GT Neo 6. У грудні вона дістанеться до realme GT 5 240W, Neo 7x, realme 14 Pro і 14 Pro+, а в січні 2026 року — до realme 15, 13 Pro, 12 Pro і серій realme V70 і V60. Поширення буде проходити поетапно в залежності від регіону.

Сама оболонка realme UI 7 отримала оновлений дизайн зі скляними візуальними ефектами і м’якими світловими переходами. Оновлені іконки, центр управління і динамічні шпалери, а новий движок Flow Light Engine забезпечує плавність анімації і стабільну частоту кадрів.

Крім візуальних поліпшень, realme UI 7 оптимізована для багатозадачності та ігор: технологія Flow Accelerator підвищує чуйність у шести сценаріях, знижуючи затримки.

Глобальний реліз realme UI 7 очікується в день прем’єри realme GT 8 Pro, а детальний міжнародний графік буде розкритий у листопаді.