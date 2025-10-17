Смартфони Samsung S25 на Y.ua — коли технології стають ближчими до людини
Є речі, які просто працюють. А є ті, що змінюють відчуття. Новий Samsung S25 належить саме до таких. Це смартфон, у якому все доведено до інтуїтивності: від плавності рухів на екрані до того, як він реагує на дотик.
На Y.ua — найбільший вибір смартфонів Samsung, й ця новинка 2025 року вже тут, та готова дивувати.
Дизайн та відчуття: смартфон, який не хочеться відпускати
Коли береш Samsung S25 (https://y.ua/uk/smartfony/samsung-galaxy-s25/c11258-f=1:349_1777:109448/) до рук, одразу розумієш — це річ створена з увагою до деталей. Корпус з армованого алюмінію відчувається надійно, а матове покриття не збирає відбитків.
Пристрій вирізняється легкою вагою, але зберігає відчуття надійності й статусності — саме такою має бути техніка, створена для щоденного користування.
Екран — безрамковий Dynamic AMOLED 2X, де кольори яскраві та природні. На дисплеї картинка залишається ідеально чіткою за будь-яких умов освітлення.
Головна фішка Samsung S25 — камера, яка бачить глибше
Камеру, якою обладнаний мобільний телефон, можна вважати своїм творчим партнером. Новий 200-мегапіксельний обʼєктив з системою штучного інтелекту зчитує освітлення, відстань, навіть тип об’єкта — та підлаштовує параметри миттєво.
Нічні фото виглядають чіткими, а портрети передають живі емоції.
Функції, що надихають:
- Night Fusion AI — бачить кольори там, де інші не справляються
- Magic Portrait — природне освітлення без фільтрів
- HDR Multi Frame — об єднання кількох кадрів в один ідеальний
- Video Studio Pro — професійна стабілізація зйомки у русі.
Ця низка оновлень спонукає до вищого рівня мобільної фотографії.
Потужність та розумна швидкість
Під оболонкою — найсвіжіший чіп Snapdragon 8 Gen 4, який не лише блискавично обробляє дані, а й вчиться передбачати твої дії. Перехід між додатками — миттєвий, редагування відео — без лагів, а енергоефективність помітно вища.
Акумулятор на 5000 мА·год працює до двох днів, а швидка зарядка 65 Вт повертає 50% енергії менш ніж за півгодини.
І, що надважливо, все це — без перегріву. Розумна система охолодження сама регулює температуру, щоб тобі залишалося лише користуватись.
Звук і відчуття: ефект присутності
Коли вмикаєш музику чи фільм — звук буквально огортає.
Samsung співпрацює з AKG, тож звучання — чисте, насичене, природне. Dolby Atmos додає об’єму, створюючи ефект живої сцени — ніби ти сидиш на концерті або в кінотеатрі.
Це дрібниця, яку помічаєш не одразу, але потім шукаєш її в інших пристроях.
Galaxy S25 характеристики: коротко й по суті
- Екран: 6,7” Dynamic AMOLED 2X, 2K+, 120 Гц
- Процесор: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500
- Памʼять: 12–16 ГБ, до 1 ТБ сховища
- Камера: 200 Мп + 50 Мп + 12 Мп
- Акумулятор: 5000 мА·год, швидка зарядка 65 Вт
- Система: android 15, оболонка One UI 7
- Корпус: алюмінієвий, захист IP68
- Звук: стерео AKG, Dolby Atmos
Огляд Samsung S25: технологія, що відчуває тебе
Будь-який експертний огляд Samsung S25 доводить: цей смартфон став не просто інструментом, а продовженням особистості. Бо він сам налаштовує яскравість екрана, регулює звук під оточення, оптимізує роботу додатків. Ти не помічаєш, як він працює, але помічаєш, що тобі з ним зручно.
Для когось це стиль, для когось — робота, для когось — натхнення. S25 вдало поєднує все це.
Де купити Samsung S25 в Україні
Офіційно придбати Samsung S25 можна на сайті Y.ua — надійній платформі, де представлені лише сертифіковані мобільні телефони.
Магазин доставляє смартфони (https://y.ua/uk/smartfony/c11258/) по Україні — у Київ, Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Львів. Вінницю.
На офіційному сайті доступне детальне порівняння, характеристики, реальні фото та актуальні ціни.
Що стосується саме цієї моделі, то Samsung S25 не просто йде в ногу з часом, а формує його ритм. Тут камера бачить глибше, екран реагує точніше, звук лунає природніше. І водночас він залишається простим в експлуатації — настільки, що вже через день здається, ніби користувався ним усе життя.
Купуючи його на Y.ua, користувач обирає не просто технологію, а комфорт, надійність і трохи майбутнього — вже сьогодні.