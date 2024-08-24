Директор банку вкрав $47 мільйонів та віддав їх криптошахраям

Колишній генеральний директор банку отримав 24 роки тюремного ув’язнення через криптошахраїв. Вони втерлися до нього в довіру і виманили $47,1 мільйона, які чоловік вкрав у своєму ж банку.

Справа була в Канзасі. Шан Гейнс очолював банк Heartland Tri-State. Навесні минулого року з ним зв’язалися шахраї. Вони переконали чоловіка «інвестувати в криптовалюту». За два місяці Шан Хейнс зробив 11 банківських переказів. Гроші він поцупив не тільки в банку, а й у місцевої церкви та інвестиційного клубу. Також він спустошив рахунок, на якому збиралися гроші на коледж для дочки.

Криптоінвестором Шан Гейнс не став, зате потрапив під суд. Він визнав себе винним у розкраданні банківських коштів і переказі їх на крипторахунки шахраїв. Суд врахував зізнання і засудив чоловіка до 24 років в’язниці. Банк Heartland Tri-State більше не працює.