Вийшов гнучкий смартфон Motorola RAZR 40 та версія Ultra

Після кількох місяців чуток та тизерів Motorola анонсувала складні телефони Razr наступного покоління. Захід пройшов у Китаї, де новинки і надійдуть у продаж першими. Вийшло дві моделі: флагманський Razr 40 Ultra на чіпі Snapdragon 8+ Gen 1, і доступніша версія Razr 40, яка використовує процесор Snapdragon 7 Gen 1. Вони відрізняються не лише характеристиками, а й дизайном.

Технічні характеристики: Motorola Razr 40 Ultra

Головною особливістю Moto Razr 40 Ultra є зовнішній дисплей з діагоналлю 3.6 дюйма, в який врізані об’єктиви камер. На сьогоднішній день це найбільший екран серед складних розкладачок, оснащений 10-бітною AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 1066 x 1056 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та захисним склом Gorilla Glass Victus. Він поставляється з безліччю інтерактивних шпалер та дизайнерських циферблатів, які дозволяють кастомізувати зовнішній вигляд пристрою.

Функціонал зовнішнього екрана не обмежений: на ньому можна дивитися відео на YouTube, користуватися навігацією в Google.Картах, або відповідати в месенджерах, не відкриваючи головний екран.

Всередині Razr 40 Ultra встановлений 6.69-дюймовий дисплей LTPO AMOLED (FHD+) із частотою оновлення 165 Гц, підтримкою HDR10+ та максимальною яскравістю 1400 ніт. Він покритий захистом із п’яти шарів ультратонкого скла (UTG), і не має складки по центру завдяки конструкції з відкидними петлями. За словами Motorola, кількість компонентів шарніра скоротили до 85, що має збільшити термін служби та міцність смартфона.

Рама Razr 40 Ultra виготовлена ​​з авіаційного алюмінію 7000-ї серії, а задня кришка покрита склом Gorilla Glass Victus. Смартфон має товщину всього 6.99 мм у розгорнутому вигляді та 15.1 мм у складеному стані при вазі 188 грамів. Також заявлено водовідштовхувальне покриття IP52.

Основна камера складається з двох датчиків: на 12 МП (f/1.5, OIS) та надширокого об’єктиву на 13 МП (f/2.2), який також діє як макрокамера. Роздільна здатність селфі-камери на внутрішньому екрані складає 32-мегапікселя. З коробки телефон працює під керуванням Android 13 з інтерфейсом Moto MyUX, також оболонкою Ready For Desktop, яка активується при підключенні до зовнішнього монітора. Motorola обіцяє три оновлення ОС Razr 40 Ultra.

Щодо автономності, її забезпечить батарея ємністю 3800 мАг з підтримкою провідної зарядки потужністю 30 Вт та бездротової зарядки потужністю до 5 Вт. Смартфон доступний у кольорах Infinite Black, Glacier Blue та Viva Magenta.

Технічні характеристики: Motorola Razr 40

Базова версія Razr 40 також може похвалитися 6.9-дюймовим LTPO AMOLED екраном з роздільною здатністю FHD+, але з меншою частотою оновлення 144 Гц всередині. Дисплей зовні тут набагато компактніший: він має розмір 1.5 дюйма (194 x 368 пікселів), і пропонує відображення базової інформації (годинник, дата), а також роботу з повідомленнями.

Смартфон зберіг алюмінієву раму та ступінь водонепроникності IP52, але він трохи товщий (7.35 мм у розгорнутому вигляді та 15.8 мм у складеному). Основна камера на 64 МП (f/1.7, OIS) доповнюється надшироким сенсором на 13 МП (f/2.2). Фронтальна камера, як і раніше, має дозвіл 32 МП.

Razr 40 оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, якому допомагають 8/12 ГБ ОЗУ та 128/256 ГБ сховища UFS 2.2. Місткість акумулятора тут навіть вище, ніж у топової моделі: 4200 мАч з тією ж швидкою зарядкою 30 Вт і бездротовою зарядкою до 5 Вт. Смартфон доступний у кольорах Sage Green, Vanilla Cream та Summer Lilac.

Ціна та дата виходу Motorola Razr 40

Обидві новинки надійдуть у продаж у Китаї з 25 червня. Прем’єрі на глобальному ринку буде присвячено окремий захід.

Ціна Motorola Razr 40

8/126 ГБ – 3999 юанів (562 $)

12/256 ГБ – 4699 юанів (660 $)

Ціна Motorola Razr 40 Ultra

8/256 ГБ – 5699 юанів (801$)

12/512 ГБ – 6 399 юанів (900 $)