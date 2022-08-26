«Вампір» перетворить українські пікапи на смертоносні ракетні установки

США надсилають Україні комплекси «Вампір», які перетворюють пікапи та інші нетактичні транспортні засоби на портативні пускові установки ракет .





У рамках пакету вартістю 3 мільярди доларів для України, про який Пентагон оголосив у середу, до нас буде поставлятися модульна ракетна система ракетного обладнання ISR, яка не залежить від транспортних засобів, є портативним комплектом, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом для запуску системи Advanced Precision Kill Weapons System або іншої системи з боєприпасами з лазерним наведенням.

Зброя, створена компанією L3Harris – це невелика чотириствольна ракетна установка, яка може бути змонтована за дві години і керуватись однією людиною, заявили в компанії. Вона може бути оснащена ракетами для ураження наземних чи повітряних цілей, включаючи безпілотні авіаційні системи.

“Вампір” сама по собі є системою протидії безпілотним літальним апаратам”, – сказав Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики, на прес-брифінгу в середу. “Це кінетична система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати БПЛА з неба” .

Хоча на сайті L3Harris система Vampire не рекламується як зброя для боротьби з безпілотниками, Україна використовувала такі боєприпаси для знищення безпілотників під час конфлікту з Росією.

Vampire є частиною більшого пакету допомоги Україні, завдяки чому загальна сума, поставлена ​​в країну під час російсько-українського конфлікту, перевищила 13,5 мільярда доларів з початку правління адміністрації Байдена.