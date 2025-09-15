Розкрито ціни на ремонт iPhone 17 та Air

Компанія Apple оновила прайс на негарантійний ремонт iPhone, додавши до нього представлені днями новинки. Сюрпризу не сталося — як і раніше, нові айфони варто по можливості берегти від пошкоджень, щоб не «влітати» на пристойну суму.

Apple, як і інші бренди, ремонтує продані гаджети по гарантії тільки в разі заводського браку — в іншому випадку за ремонт доведеться платити. Згідно з новими розцінками, найбільш витратними вважаються «інші пошкодження». Судячи з суми в $599–799, мова йде про проблеми з материнською платою.

Заміна тріснутого екрану і пошкодженого заднього скла одночасно обійдеться власнику гаджета в суму від $419 до 469 в залежності від моделі. Новий акумулятор для більшості новинок з урахуванням робіт по заміні коштує $119 ($99 для базової моделі), а задня кришка — $159.

Сервіс AppleCare+, доступний за передплатою, розширює і продовжує гарантію, а також робить вартість послуг дешевшою. У США передплата на ремонт iPhone 17 коштує $11,99 на місяць або $119,99 на рік, а власникам інших пристроїв нової лінійки доведеться заплатити $13,99/$139,99 відповідно.