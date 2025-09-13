1200 км на одному заряді: Mercedes встановив рекорд дальності

Mercedes-Benz провела випробування електричного седана EQS з новими твердотільними акумуляторами. Результат вразив інженерів, оскільки автомобілю вдалося проїхати понад 1200 кілометрів без підзарядки.

Випробування проводилися на модифікованому EQS, оснащеному твердотільними акумуляторами. Раніше Mercedes заявляла, що автомобіль здатний долати понад 1000 км, але реальний результат перевершив очікування. Після маршруту машина показала залишковий запас ходу в 137 км.

За даними компанії, нові акумулятори збільшили доступну енергію на 25% в порівнянні зі стандартним EQS, при цьому розміри і вага АКБ майже не змінилися. Розробкою займається підрозділ Mercedes-AMG High Performance Powertrains, відомий співпрацею з командою «Формули-1».

Елементи для цих батарей поставляє американська Factorial Energy, яка також працює з Hyundai і Stellantis. Mercedes планує вивести твердотільні акумулятори в серійне виробництво до кінця поточного десятиліття.