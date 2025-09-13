NASA повідомило про можливі сліди стародавнього життя на Марсі

NASA повідомило, що марсохід Perseverance виявив зразок гірської породи, який потенційно містить сліди давнього мікробного життя. Відкриття було зроблено у висохлому руслі річки в кратері Єзеро і потенційно може належати до класу біосигнатур.

Інструменти марсохода зафіксували в камені багате поєднання органічного вуглецю, сірки, фосфору і окисленого заліза. На поверхні помітили характерні плямисті візерунки — так звані леопардові плями, утворені мінералами вівіанітом і грейгітом.

На Землі вони часто пов’язані з процесами, де бере участь органіка або мікроорганізми. Вчені припускають, що такі хімічні комбінації могли бути джерелом енергії для мікробів. При цьому подібні мінерали можуть формуватися і без участі життя — наприклад, при високих температурах або в кислому середовищі.

Аналіз показав, що в породі не було умов для таких процесів. Це робить біологічне пояснення більш імовірним, але поки що не остаточним. Знахідка виявилася несподіваною ще й тому, що відноситься до відносно «молодих» осадових порід.