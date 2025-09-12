Windows 11 тепер можна зменшити лише до 2 Гб

Ентузіаст NTDEV представив експериментальний інструмент Nano11, що дозволяє значно зменшити розмір інсталяційного образу Windows 11. В опублікованій демонстрації показано, що обсяг ISO-файлу системи вдалося скоротити з 8,32 до 2,28 ГБ.

Nano11 заснований на кастомізації Windows 11 в процесі установки і фактично виключає з системи всі неключові компоненти. Зокрема, утиліта видаляє більшість вбудованих служб, включаючи Windows Defender, «Центр оновлень», підсистему аудіо, а також сховище компонентів і драйвери пристроїв. Це дозволяє істотно економити дисковий простір, але робить систему непридатною для обслуговування і подальших оновлень.

Розробник підкреслює, що Nano11 є «екстремально експериментальним» рішенням, орієнтованим на вузькі сценарії застосування — тестування, розробку і віртуалізацію, де потрібен мінімальний обсяг ОС для запуску обмеженого набору програм.

Для використання Nano11 користувачеві необхідно завантажити скрипт, змонтувати офіційний ISO-образ Windows 11 і запустити процес генерації полегшеної версії системи. Підсумковий файл зберігається в папці з утилітою.