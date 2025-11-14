Microsoft закрила спосіб безкоштовної активації Windows 11

Microsoft закрила лазівку в Windows 11, яка дозволяла продовжувати активацію системи до 2038 року за допомогою популярної утиліти KMS38. З випуском листопадових оновлень цей спосіб більше не працює на всіх актуальних збірках.

Цей метод працював через скрипти Microsoft Activation Scripts (MAS) і використовував обхід компонента GatherOSstate. В останніх збірках його повністю прибрали з системи. Розробники утиліти вже підтвердили, що відновити роботу KMS38 неможливо, і радять користувачам шукати альтернативні способи активації.

Утиліта KMS38 дозволяла продовжувати період активації до 19 січня 2038 року, обходячи звичайний 180-денний ліміт KMS. Для цього використовувалася модифікація файлу GatherOSstate — компонента, що перевіряв можливість оновлення системи.

Нагадаємо, що нещодавно Microsoft випустила оновлення для Windows 11, яке активує перероблене меню «Пуск».