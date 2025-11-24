Microsoft “прокачала” блокнот на Windows 11

У свіжій тестовій збірці Windows оновився штатний «Блокнот». Цього разу в додатку були розширені можливості форматування тексту для зручності структурування нотаток.

На панелі форматування «Блокнота» з’явилася функція вставки таблиць, вже знайома користувачам Word і його аналогів. Після додавання таблицю можна редагувати: додавати/видаляти рядки або стовпці за допомогою контекстного меню ПКМ.

Ще одним нововведенням стало прискорення роботи функції Rewrite — обробки тексту за допомогою ШІ. Ця функція працює тільки на комп’ютерах з підтримкою пакета функцій Copilot+ в країнах, де сервіс Microsoft офіційно підтримується.

Коли нові можливості «Блокнота» будуть додані в стабільну збірку Windows 11, розробники не уточнюють.