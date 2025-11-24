Samsung Galaxy A57 переходить на новий процесор

Майбутній смартфон Samsung Galaxy A57 з’явився в базі Geekbench і вперше розкрив ключову деталь — девайс переходить на новий процесор Exynos 1680.

Він став наступником торішнього Exynos 1580 з Galaxy A56 і вже показав 1311 балів в одноядерному тесті і 4347 — в багатоядерному в Geekbench 6.5. Тестований зразок пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті і працює на Android 16.

За даними бенчмарку, Exynos 1680 зберігає колишні частоти, але отримує новий розподіл ядер: 1х2,91 ГГц, 4х2,6 ГГц і 3х1,95 ГГц. Це на одне продуктивне ядро більше, ніж у Exynos 1580, що повинно дати пристрою більш стабільну продуктивність під навантаженням. У серпні модель вже засвітилася в тесті OpenCL, який відображає графічні можливості, але подробиць тоді було менше.

Решта параметрів Galaxy A57 поки не розкриті, але очікуються AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і акумулятор на 5000 мАг. Анонс моделі прогнозують не раніше березня, тому попереду ще серія витоків, які прояснять дизайн, камери і зарядку.