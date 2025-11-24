iPhone 17e отримає процесор від старшого брата

Галузевий аналітик Джефф Пу склав інсайдерський звіт, присвячений «бюджетному» iPhone 17e. У свою публікацію він також включив відомості про інші ще не представлені пристрої Apple, включаючи MacBook з процесором від смартфона.

Згідно з джерелом, iPhone 17e буде побудований на базі процесора Apple A19 — такий самий встановлений в базовій моделі 17-ї серії. Від неї ж новинка успадкує 18-мегапіксельну фронтальну камеру Center Stage.

Список характеристик доповнять 6,1-дюймовий OLED-екран (60 Гц, виріз Dynamic Island), модем Apple C1, чіп бездротового зв’язку N1 і 48-мегапіксельна основна камера. Прем’єра новинки очікується в першому кварталі 2026 року.

Серед інших очікуваних новинок бренду — бюджетний MacBook з процесором A18 Pro і 13,6-дюймовим екраном. Ця модель, за даними інформатора, буде коштувати менше $1000, а представлять її в рожевому, сріблястому, жовтому і синьому кольорах корпусу. Про новий iPad відомо менше — його, як очікується, оснастять чіпом A18 з підтримкою функцій Apple Intelligence.