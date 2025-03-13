Windows 10 чи 11: Ryzen 9800X3D та 9950X3D порівняли на двох системах

Автор YouTube-каналу Tech YES City опублікував результати порівняльного тестування процесорів Ryzen 9800X3D і Ryzen 9950X3D під операційними системами Windows 10 і Windows 11 останніх ревізій.

Обидва процесори працювали у зв’язці з відеокартою GeForce RTX 5090 і оперативною пам’яттю стандарту DDR5-6000 CL26. Насамперед блогер запустив популярний багатокористувацький шутер Counter-Strike 2 з роздільною здатністю 1080р.

І тут стара ОС Microsoft обходить свого новішого побратима за швидкодією. При переході з Windows 10 на Windows 11 Ryzen 9800X3D втрачає приблизно 4 % продуктивності. А середній фреймрейт Ryzen 9950X3D падає на 2 %. При цьому додаткового удару по швидкодії може завдати активація функції VBS. З нею Ryzen 9950X3D втрачає 4,5 % продуктивності.

Якщо підняти всі налаштування до максимуму і виставити роздільну здатність 4К, то різниця за середнім фреймейтом майже зникає. Однак Windows 11 на 17-19 % відстає від Windows 10 за показником 1 % Low fps.

У Fortnite Windows 11 знижує середній фреймрейт Ryzen 9950X3D приблизно на 8 %. А з VBS продуктивність падає на цілих 15 %. Ryzen 9800X3D страждає трохи менше. Його середня кадрова частота падає на 4,5 %.

The Riftbreaker майже не бачить різниці між Windows 10 і Windows 11.

У Baldur’s Gate 3 різниця між операційними системами за середнім фреймрейтом не перевищує 3,5 %. Однак при переході з Windows 10 на Windows 11 Ryzen 9950X3D втрачає 26 % мінімальної кадрової частоти.

Якщо запускати Kingdom Come Deliverance 2 з мінімальними налаштуваннями і роздільною здатністю 1080р, то різниця між ОС за середнім і мінімальним фреймрейтом не перевищує 4 % (за винятком сценаріїв з увімкненою VBS). А з пресетом High і роздільною здатністю 4К усі тестові конфігурації демонструють майже ідентичну середню кадрову частоту, але Windows 11 «з’їдає» помітну частину показника 1 % Low fps. На Ryzen 9950X3D падіння становить 14 %.

Висновок – Windows 10, як і раніше, забезпечує вищу ігрову продуктивність, ніж її новіший аналог.