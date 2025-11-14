Samsung випустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge з підтримкою 5G

Samsung розширила лінійку Galaxy Book 5 новою моделлю Edge 5G — це перший ноутбук серії з підтримкою мобільного зв’язку. Він працює під управлінням Windows 11 і побудований на базі процесора Snapdragon.

Ноутбук отримав 15,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD і антибліковим покриттям. При вазі 1,66 кг і товщині 15,5 мм пристрій залишається відносно портативним, незважаючи на великий екран. Всередині є повноцінний слот для SIM і модем 5G Sub6.

В якості апаратної платформи використовується процесор Snapdragon X з графікою Adreno, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і накопичувачем eUFS на 512 ГБ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 61,2 Втг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.

Набір портів включає USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1, слот для карти microSD і класичний аудіороз’єм. За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Galaxy Book 5 Edge 5G вже з’явився на британському сайті Samsung за ціною 949 фунтів стерлінгів. Поки що доступна тільки одна конфігурація — на 16 + 512 ГБ — і лише в блакитному кольорі.