Вперше підтверджено існування “планети-вигнанця” розміром із Сатурн

Дві незалежні групи астрономів офіційно підтвердили відкриття унікального небесного тіла — планети-вигнанця, яка на самоті дрейфує крізь міжзоряний простір. Подія, зафіксована під кодами KMT-2024-BLG-0792 та OGLE-2024-BLG-0516, стала першим підтвердженим випадком виявлення викинутої екзопланети розміром трохи менше Сатурна.

Як її знайшли? Виявити такі об’єкти неймовірно складно, оскільки вони не освітлюються батьківською зіркою. Вчені використали метод гравітаційного мікролінзування: планета пройшла на тлі далекої зірки, і її гравітація на короткий час спотворила та посилила світло зірки, спрацювавши як лінза. Для уточнення маси об’єкта дослідники об’єднали дані наземних телескопів із показниками космічної обсерваторії Gaia від ESA.

Чому це важливо? Раніше астрономам вдавалося знаходити переважно гігантські планети-сироти розміром із Юпітер. Нова знахідка розташована в так званій «пустелі Ейнштейна» — проміжку між об’єктами, що сформувалися як зірки (колапс газу), та планетами, народженими у протопланетних дисках.

Вчені вважають, що цей «міні-Сатурн» спочатку сформувався навколо зірки, але пізніше був викинутий з орбіти внаслідок гравітаційної взаємодії або катастрофічної події, вирушивши у вічну одиночну подорож. За оцінками NASA, в одній лише нашій галактиці можуть існувати трильйони таких невидимих мандрівників.