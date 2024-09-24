Складено точну карту води на Місяці – її знайшли там, де не очікували

Дослідники склали, як стверджується, найдетальнішу карту розподілу води і гідроксилу на поверхні Місяця. Докладніше пише Science Alert.

Карту склали на основі даних, які зібрав спектрометр Moon Mineralogy Mapper (M3) індійського космічного апарату “Чандраян-1”. Якщо коротко, вода і гідроксил (водний залишок) є не тільки в приполярних місячних кратерах, а й в областях поблизу місячного екватора, освітлених сонячним світлом.

Вчені вважають, що багаті водою породи є на всіх широтах Місяця. Чому це важливо? Так відкриваються інші варіанти планування майбутніх місячних місій. Інформація про гіпотетичне знаходження води в конкретному регіоні потрібна для довгострокових експедицій і, можливо, створення постійних баз.

У статті також додається, що вода на поверхні супутника метастабільна. Іншими словами, молекули хоча й повільно руйнуються під випромінюванням Сонця мільйони років, але зберігають гідроксил (OH). Кратери з водою від підповерхневих порід створюють області з підвищеним вмістом вологи, яка утворює дифузні ореоли гідроксилу.