Висадка людей на Місяць відкладається не раніше 2027 року

Рахункова палата США (The Government Accountability Office – GAO) опублікувала звіт, присвячений перебігу підготовки місії Artemis III, у рамках якої NASA планує повернути людей на Місяць. Автори документа дійшли висновку, що з дуже великою часткою ймовірності її запуск не відбудеться 2025 року.

Місія Artemis III має стати першою пілотованою висадкою на Місяць із 1972 року. Поточний план передбачає, що NASA відправить корабель Orion з астронавтами на Місяць. На селеноцентричній орбіті він стикується з побудованим SpaceX посадковим апаратом Starship HLS. Після цього два астронавти здійснять висадку на південному полюсі супутника і проведуть там близько тижня, а потім повернуться на Землю.

Наразі реалізацію місії Artemis III заплановано на кінець 2025 року. Але, на думку ревізорів, у NASA практично немає шансів укластися в цей графік. Автори документа виділили чотири основні причини.

Амбітний графік

Автори програми HLS (Human Landing System), у рамках якої створюють посадковий місячний апарат, припускають завершити проєкт за 79 місяців, якщо рахувати від початку розробки до пілотованого польоту. Це на 13 місяців менше, ніж середній термін розроблення основних проєктів NASA, більшість з яких при цьому не передбачають політ людини в космос.

Затримки з ключовими подіями

Станом на вересень 2023 року в рамках програми HLS вісім із тринадцяти ключових подій були відкладені не менше ніж на 6 місяців. Дві з них були відкладені до 2025 року – року, коли планується політ Artemis III.

Великий обсяг робіт, які залишилися

SpaceX має виконати значний обсяг складних технічних робіт для підтримки Artemis III, включно з розробкою можливості зберігання і передачі палива на орбіті. У документації NASA йдеться про те, що SpaceX досягла обмеженого прогресу в розробці технологій, необхідних для вирішення цього завдання.

Проблеми проєктування

Компанії Axiom, яка отримала контракт на створення місячних скафандрів, належить виконати значну роботу з усунення технічних проблем, які перед нею стоять. Наприклад, початковий проєкт NASA не забезпечував мінімального обсягу аварійного життєзабезпечення, необхідного для місії Artemis III. У результаті представники компанії Axiom заявили, що можуть переробити деякі аспекти скафандра, що може призвести до затримки його постачання для місії.

Усі ці фактори роблять вкрай малоймовірним політ Artemis III у 2025 році. Судячи з усього, насправді він відбудеться не раніше 2027 року, а можливо, і пізніше.