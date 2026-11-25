CD Projekt RED уклала з Sony велику партнерську угоду щодо рекламної кампанії The Witcher 4. Про це студія повідомила у квартальному фінансовому звіті. Угоди підписали 24 листопада, але фінансових умов жодна зі сторін не розкрила.

Крім маркетингу, домовленість стосується присутності ігор студії на платформах PlayStation і в підписці PlayStation Plus. Які саме проєкти потраплять до каталогу, поки невідомо. Фінансовий директор CD Projekt Пйотр Нелюбович зазначив, що партнерство має позитивно вплинути на бізнес і фінансові результати компанії як цього року, так і в наступні роки.

Чи стане «Відьмак 4» ексклюзивом

Ні. Гра, як і раніше, виходить на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S, а реліз запланований на 2028 рік. Утім, судячи з досвіду GTA VI, такий «рекламний ексклюзив» може виглядати дуже показово. Перед релізом гри Rockstar уклала схожу угоду з PlayStation, і в трейлерах красувався напис про те, що гра найкраще працює на PlayStation 5, а консоль конкурента в рекламних матеріалах взагалі не згадувалася. За даними аналітиків, на PS5 припало близько 75% продажів GTA VI.

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Для Xbox це ще один неприємний сигнал. Раніше CD Projekt RED тісно співпрацювала саме з Microsoft, просуваючи The Witcher 3 і Cyberpunk 2077. Тепер, схоже, трейлери та геймплейні покази «Відьмака 4» частіше з’являтимуться на презентаціях State of Play. Витрати студії на розробку тим часом зросли приблизно з 282 млн доларів наприкінці 2025 року до 417 млн доларів на кінець вересня 2026-го, і переважно через The Witcher 4, Cyberpunk 2 та доповнення до «Відьмака 3».

Нагадаємо, раніше ми писали, чим Цірі в The Witcher 4 відрізнятиметься від Геральта.