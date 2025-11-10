Epic Games роздає гру про жниваря смерті

Цього тижня ігровий магазин Epic Games Store анонсував роздачу популярної пригодницької головоломки Felix The Reaper.

«Фелікс працює в Міністерстві Смерті, а його кохана, Діва Бетті, — в Міністерстві Життя. Фелікс сподівається, що, опинившись у світі людей під виглядом Похмурого жниваря, він обов’язково зустрінеться з нею. А щоб підкорити кохання всього свого життя, він вчиться танцювати.

Оскільки Фелікс може рухатися тільки в тіні, йому потрібно обережно пробиратися по загадковому світу. На щастя, Фелікс, як і інші жниварі, здатний керувати сонцем і змінювати кут падіння тіні. Так, темними стежками, він рухається у світі живих. Фелікс змушений вирішувати головоломки, щоб люди вмирали. Адже все має йти згідно з планами Міністерства.

Кожен новий рівень також можна пройти на більш високому рівні складності. Відмінний варіант для хардкорного кар’єриста. А ще збирайте досягнення-черепи і відкривайте завдання на час, які під силу тільки найамбітнішим міністерським працівникам», — з опису Felix The Reaper.

У Steam у тайтла купа позитивних відгуків і рецензій. Гру можна забрати на акаунт до вечора 13 листопада.