Samsung Galaxy S27 Ultra отримає аналого Face ID як у iPhone

За даними інсайдера SPYGO19726, Samsung розробляє нову систему біометричної аутентифікації для флагмана Galaxy S27 Ultra. Поточні рішення смартфонів компанії використовують стандартне сканування обличчя через селфі-камеру, яке поступається за безпекою 3D-системам типу Face ID в iPhone.

Рання тестова прошивка S27 Ultra нібито містить згадки про технологію Polar ID v1.0 — систему аутентифікації з використанням поляризованого світла. Вона буде працювати в поєднанні з фронтальним сенсором ISOCELL Vizion. Polar ID обіцяє розпізнавати користувача за унікальною поляризаційною сигнатурою шкіри, що робить систему швидкою (затримка близько 180 мс) і складною для підробки.

Інсайдер стверджує, що технологія зможе функціонувати за будь-яких умов освітлення, а також ідентифікувати власника в масці або сонцезахисних окулярах, що стане значним кроком вперед у порівнянні з поточними системами розпізнавання обличчя у Samsung.

Наскільки це виявиться правдою, ми дізнаємося тільки на початку 2027 року.