Windows 11 26H1: нове оновлення, яке зможуть встановити не всі

Компанія Microsoft анонсувала випуск збірки Windows 11 26H1. Перші подробиці про нову версію вже відомі — схоже, встановити її зможуть лише деякі власники ПК і ноутбуків.

Згідно з офіційним блогом MS, оновлення не буде функціональним: воно лише включає деякі зміни та патчі сумісності, необхідні для коректної роботи неназваного апаратного забезпечення. За неофіційними даними, мова йде про ARM-чіпи Qualcomm Snapdragon X2 та NVIDIA N1X.

Підтримку заліза Qualcomm побічно підтверджує збіг дати випуску оновлення Windows з очікуваним терміном презентації нового процесора. Підтвердження щодо N1X поки немає, але глава NVIDIA Дженсен Хуанг раніше заявив, що це залізо вже використовується в складі робочої станції DGX Spark.

Очікується, що для «звичайних» комп’ютерів наступним великим оновленням стане Windows 11 26H2, реліз якого відбудеться тільки в другій половині наступного року.