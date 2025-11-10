HONOR GT 2 Pro отримає АКБ на 10k та Snapdragon 8 Elite

Схоже, HONOR не збирається обмежуватися моделлю HONOR Power 2. За даними інсайдера Digital Chat Station, компанія готує ще один смартфон з акумулятором на 10 000 мАг.

Нова модель вже запущена в тестове виробництво, а її акумулятор ємністю 36,88 Вт*год (9755 мАг) може бути збільшений до 10 000 мАг до фінального релізу. Джерело припускає, що мова йде про майбутній HONOR GT 2, який раніше згадувався в витоках як смартфон з акумулятором понад 9000 мАг.

За попередніми даними, девайс отримає чіп Snapdragon 8 Elite, а його старша версія HONOR GT 2 Pro — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також очікуються ультразвуковий 3D-сканер відбитків пальців і повний захист від вологи за стандартами IP68 і IP69.

У той же час HONOR Power 2, який вже пройшов сертифікацію 3C, може бути оснащений процесором MediaTek Dimensity 8500 і 6,79-дюймовим LTPS OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K. Незважаючи на значний акумулятор, товщина пристрою складе близько 8 мм.

Обидва смартфони використовують кремній-вуглецеві акумулятори нового покоління, що дозволяють збільшити ємність без зростання маси і габаритів. Анонс новинок очікується до кінця року.