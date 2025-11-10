Українці заклеюють камери ноутбуків, а смартфонів ні: чому так відбувається

Парадокс — багато хто з українців заклеює камери ноутбуків і комп’ютерів, а ось камеру смартфона залишають відкритою. І заклеюють камери не тільки звичайні користувачі, а й великі компанії. Ще багато років американський IT-діяч Марк Цукерберг був помічений із заклеєною камерою і мікрофоном на своєму ноутбуці. Розберемося детальніше в цьому питанні.

Рішення фізично заблокувати об’єктив веб-камери базується на комплексному розумінні сучасних кіберзагроз і вразливостей цифрового простору користувача.

Фундаментальною причиною є захист від потенційного злому і прихованого спостереження. Сучасні портативні комп’ютери можуть ставати жертвами шкідливого програмного забезпечення, здатного таємно активувати відеопристрій.

Спеціалізовані троянські програми та шпигунське забезпечення проникають на пристрої через безліч каналів — від фішингових атак до експлуатації вразливостей у програмному коді. Отримавши контроль над системою, зловмисники можуть дистанційно керувати камерою, іноді обходячи навіть індикатори активності, що дозволяє вести приховану зйомку без відома власника пристрою.

Цілеспрямовані атаки на конкретних користувачів можуть переслідувати різні цілі — від збору компрометуючої інформації до промислового шпигунства або побутового спостереження. Звісно, просто так стежити ні за ким не будуть — тільки заради того, щоб отримати компромат або будь-яку інформацію. До слова, сучасні операційні системи надійно захищені, але буває так званий «адресний хакінг», коли зловмисник різними способами призводить до того, що користувач сам встановлює шпигунське ПЗ.

Ноутбуки традиційно використовуються в приватних куточках нашого життя — кабінетах, спальнях, вітальнях. Пристрій часто розташовується стаціонарно, направляючи свій об’єктив на фіксований простір, де користувач працює з документами, спілкується з близькими або просто відпочиває. Такий стан речей перетворює камеру на ідеальний інструмент для спостереження за повсякденним життям людини. Історії про зламані камери відомих особистостей лише підтверджують серйозність цієї загрози і змушують звичайних користувачів задуматися про власну безпеку.

Важливим фактором є гранична простота даного методу захисту. Фізичне блокування об’єктива за допомогою шматочка непрозорого матеріалу або спеціальної шторки є елементарним у реалізації, але надзвичайно ефективним захисним бар’єром. Такий підхід забезпечує абсолютну гарантію неможливості візуального спостереження через камеру незалежно від рівня складності шкідливого програмного забезпечення, яке могло проникнути в систему. Експерти в області кібербезпеки часто порівнюють цей запобіжний захід з базовими практиками фізичної безпеки, такими як замикання вхідних дверей.

А зі смартфоном все набагато простіше. Камери смартфона рідко бувають спрямовані на користувача без його свідомої участі. Більшу частину часу мобільний пристрій проводить в кишені, сумці або лежить на різних поверхнях. У моменти активного використання камери користувач, як правило, тримає пристрій в руках і свідомо керує процесом зйомки. Крім того, сучасні мобільні операційні системи реалізують систему дозволів для доступу до камери, що створює у користувачів відчуття більшого контролю над ситуацією, хоча цей захист потенційно обійти все-таки можна.

Та й якщо камера смартфона буде постійно вести зйомку з відправкою даних, то користувач помітить це по розряду акумулятора і високому споживанню трафіку.

А що з мікрофоном? Ось парадокс, мікрофон заклеюють набагато рідше. А все тому, що мало від цього толку — навіть заклеєний отвір на ноутбуці все одно на 100% не захищає від прослуховування: щось та й почути можна. А на смартфоні мікрофон і зовсім складно заклеїти — як тоді по ньому розмовляти? Та й разом з мікрофоном, як правило, буде заклеєна і сітка динаміка.

Що ж робити, якщо боїтеся стеження?

Використовувати тільки сучасну операційну систему. Якщо немає знань з базової кібербезпеки — використовувати платний антивірус вітчизняного виробництва.

Не встановлювати додатки з сумнівних джерел. Не використовувати зламані та неліцензійні програми. Завантажувати програму потрібно тільки з офіційного сайту або магазину додатків;

Стежити за дозволами для камери в налаштуваннях операційної системи. Як правило, ОС надійно блокує доступ камери до тих додатків, до яких ви не дали дозволу.

Заклеїти камеру.

Ну і мікрофон.